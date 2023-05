IMAGO / Paweł Jaskółka / PressFocus / Newspix.pl Na zdjęciu: Bartosz Kieliba

Bartosz Kieliba po tym sezonie rozstanie się z Wartą Poznań

Odejście stopera śmiało można nazwać końcem pewnej epoki przy Drodze Dębińskiej

Środkowy obrońca to kapitan drużyny ze stolicy Wielkopolski

Bartosz Kieliba odchodzi z Warty Poznań

Warta Poznań za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej poinformowała o rozstaniu się z kapitanem zespołu Zielonych – Bartoszem Kielibą. Decyzją pionu sportowego wygasający kontrakt środkowego obrońcy nie zostanie przedłużony. Stoper przywdziewał koszulkę klubu z Wielkopolski od stycznia 2016 roku. W aktualnych rozgrywkach rozegrał jednak tylko jeden mecz.

– Podjąłem decyzję, że na pewno w przyszłym sezonie żaden zawodnik nie zostanie zgłoszony do rozgrywek z numerem 5, czyli tym, z którym występował Bartosz Kieliba. Chcemy w ten sposób symbolicznie podkreślić, że z drużyny odchodzi naprawdę wyjątkowy piłkarz. To koniec pewnej epoki – przyznał właściciel Warty Poznań, Bartłomiej Farjaszewski.

– Muszę podkreślić, że zawsze mogłem liczyć na wsparcie każdego kto był w klubie, kto był częścią Warty Poznań. To przerodziło się w coś więcej niż tylko sport. Cały ten okres w naszym klubie i to, co wspólnie tutaj przeżyliśmy, ukształtowało mnie jako człowieka, a także pozwoliło dostrzec wartości, które są dla mnie najważniejsze i które będą mi towarzyszyć już do końca. Dziękuję całej Zielonej Rodzinie Warty Poznań – powiedział Bartosz Kieliba.