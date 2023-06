IMAGO / Balint Szentgallay Na zdjęciu: Karol Borys

Karol Borys ze świetnej strony pokazał się na EURO do lat 17

Na tym turnieju pojawili się skauci wielkich klubów – m.in. Manchesteru City

The Citizens chcieli pozyskać pomocnika, ale wydaje się, że 16-latek zostanie w Śląsku Wrocław

Karol Borys nie dla angielskiego giganta, woli zostać w Śląsku Wrocław

Skauci Manchesteru City są zachwyceni Karolem Borysem, który ze znakomitej strony zaprezentował się na ostatnich Mistrzostwach Europy U-17. Włodarze The Citizens przedstawili młodzieńcowi ofertę, ale 16-latek i jego ojciec ją odrzucili – podaje dziennikarz “Przeglądu Sportowego Onet”, Jakub Radomski.

Manchester City planował podpisać z ofensywnym pomocnikiem pięcioletni kontrakt i od razu wypożyczyć go belgijskiego Lommel, który ma tych samych właścicieli, co angielski gigant. Karol Borys początkowo skłaniał się ku zaakceptowaniu propozycji złożonej przez The Citizens, ale ostatecznie zmienił zdanie.

Wszystko wskazuje na to, że bardzo utalentowany młodzieżowy reprezentant Polski zostanie w Śląsku Wrocław i w kolejnym sezonie otrzyma więcej szans na boiskach PKO BP Ekstraklasy.