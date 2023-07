Paris Saint-Germain przygotowuje ofertę za Harry'ego Kane'a. "Bild" przekonuje, że Anglik nie jest zainteresowany przeprowadzką do Paryża, gdyż wybrał już Bayern Monachium.

fot. Imago/News Images Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane chce tego lata odejść z Tottenhamu

Nad transferem pracuje Bayern, a do walki dołączyło także PSG

Anglik nie jest zainteresowany przenosinami do Paryża

Anglik nie trafi do Paryża

Tottenham ma niewielkie szanse, aby utrzymać w swoich szeregach Harry’ego Kane’a. Kontrakt gwiazdora obowiązuje tylko do 2024 roku, a on sam pragnie transferu do klubu, w którym będzie mógł świętować prawdziwe sukcesy. Od pewnego czasu nad ściągnięciem reprezentanta Anglii intensywnie pracuje Bayern Monachium. Złożył już dwie oferty, które nie spotkały się jednak z pozytywną reakcją ze strony Kogutów, wyceniających napastnika na grubo ponad 100 milionów euro.

Do rywalizacji o czołowego piłkarza Premier League włącza się Paris Saint-Germain, które poszukuje wzmocnień w związku z potencjalnym odejściem Kyliana Mbappe. Media donoszą, że paryżanie przygotowują ofertę, która ma być zbliżona oczekiwaniom londyńczyków.

“Bild” sugeruje natomiast, że Francuzom nie uda się przekonać Kane’a do tego projektu. Bayern Monachium miał zostać uspokojony przez otoczenie piłkarza, że preferowanym przez niego kierunkiem jest Bundesliga i Bawaria.

Niewykluczone, że mistrzowie Niemiec poczekają rok i pozyskają reprezentanta Anglii już jako wolnego zawodnika. Wiele zależy od tego, jak na kolejne oferty zareaguje Tottenham.

