Kalvin Phillips w styczniu zmieni otoczenie. Po nieudanej przygodzie z Manchesterem City, Anglik chce wrócić do regularnej gry. Według "The Telegraph" Newcastle skontaktowało się z "Obywatelami" ws. wypożyczenia pomocnika.

Źródło: The Telegraph

Imago / Shaun Brooks Na zdjęciu: Kalvin Phillips

Kalvin Phillips może dołączyć do Newcastle na zasadzie wypożyczenia

Anglik został skreślony przez Pepa Guardiole

Pomocnik łączony był z transferem do Juventusu czy Evertonu

Kalvin Phillips może trafić do Newcastle

Kalvin Phillips znajduje się na wylocie z Manchesteru City. Środkowy pomocnik nie może liczyć na regularną grę w zespole mistrza Anglii. Pep Guardiola na początku grudnia argumentował swoją decyzję, mówiąc, że jest mu przykro, ale piłkarz nie pasuje do jego wizji. Z tego względu media co chwilę łączą 28-latka z nowym klubem. “The Telegraph” poinformował, że ruszyły rozmowy pomiędzy Newcastle a Manchesterem City. “Sroki” chcą wypożyczyć zawodnika do końca sezonu.

Eddie Howe i jego zespół przeżywają trudne chwile. Gra na kilku frontach spowodowała liczne urazy, przez co angielski trener ma ograniczoną możliwość rotacji składem. To z kolei przełożyło się na wyniki w bieżących rozgrywkach. “The Magpies” zajmują dopiero 8. miejsce w Premier League, a strata do czołowej czwórki wynosi już 8 punktów. Newcastle odpadło również z Ligi Mistrzów, zajmując w grupie ostatnie 4. miejsce.

Phillips rozegrał w tym sezonie łącznie 10 spotkań, w których jeden raz wpisał się na listę strzelców. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do czerwca 2028 roku.