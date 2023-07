IMAGO / Alessandro Garofalo Na zdjęciu: Cristiano Giuntoli z pucharem za mistrzostwo Włoch

Juventus zatrudnił nowego dyrektora sportowego. Został nim Cristiano Giuntoli

Włoch ostatnich osiem lat spędził, pracując w SSC Napoli

Jego priorytetem w Turynie będzie pozbycie się niepotrzebnych graczy, a następnie wzmocnienie najistotniejszych pozycji

Giuntoli zmienił SSC Napoli na Juventus

Juventus kontynuuje żmudny proces powrotu do elity. Pod koniec minionego sezonu pojawiły się pierwsze doniesienia o zainteresowaniu Starej Damy Cristiano Giuntolim. Ten Włoch przez ostatnich osiem lat pracował jako dyrektor sportowy SSC Napoli. Piękny etap kariery został zwieńczony zdobyciem historycznego mistrzostwa Włoch. To właśnie 51-latek brał znaczny udział w sprowadzeniu do Neapolu takich zawodników, jak Victor Osimhen czy Chwicza Kwaracchelia.

Gdy Giuntoli usłyszał o zainteresowaniu Juventusu, od razu wyraził zainteresowanie. Porozumiał się z Aurelio De Laurentiisem, by rozwiązać kontrakt na rok przed jego wygaśnięciem. Wreszcie, w miniony piątek, rekordowi mistrzowie Włoch poinformowali o zatrudnieniu nowego dyrektora.

Priorytetem dla 52-latka będzie sprzedaż znacznej liczby niepotrzebnych zawodników Starej Damy. Następnie będzie musiał lawirować pomiędzy zasadami finansowego fair play, by zapewnić klubowi odpowiednie wzmocnienia, które pomogą turyńczykom powrócić do walki o istotne cele.

