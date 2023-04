Davide Frattesi od dłuższego czasu jest łączony z przeprowadzką do AS Romy, jednak plany Giallorossich może pokrzyżować Juventus. Dyrektor generalny Sassuolo Calcio potwierdził zainteresowanie pomocnikiem ze strony Bianconerich.

Juventus sprzątnie Davide Frattesiego sprzed nosa AS Romy?

Według najnowszych informacji włoskich mediów, Juventus wskazał Davide Frattesiego jako jeden ze swoich priorytetowych celów na najbliższe letnie okienko. Bianconeri o sprowadzenie 23-letniego pomocnika powalczą m.in. z AS Romą.

Giallorossi prowadzili rozmowy ws. pozyskania czterokrotnego reprezentanta Włoch już zimą. – Wiemy, że Juventus docenia Davide Frattesiego, ale wyścig o jego podpis jest otwarty – powiedział dyrektor generalny Sassuolo Calcio, Giovanni Carnevali.

Środkowy pomocnik występuje w koszulce klubu z Mapei Stadium od lipca 2017 roku, kiedy to przeniósł się do Sassuolo Calcio za 5 milionów euro właśnie z AS Romy. Davide Frattesi w 30 spotkaniach trwającej kampanii strzelił 6 bramek.