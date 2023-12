Domenico Berardi nigdy nie opuścił Sassuolo, mimo że miał do tego wiele okazji. Juventus kilka razy starał się o angaż zawodnika, lecz nigdy im się to nie udało. W styczniu spróbują raz jeszcze.

Imago / Massimo Paolone Na zdjęciu: Domenico Berardi

Juventus po raz kolejny spróbuje sprowadzić do klubu Domenico Berardiego

Sassuolo oczekuje za lidera zespołu 30 milionów euro

Włoch mimo wielu ofert z większych klubów nigdy nie zdecydował się opuścić Sassuolo

Juventus stara się o Domenico Berardiego

Juventus chce wzmocnić siłę ognia w ataku do walki o scudetto w tym sezonie. Z tego względu “Stara Dama” raz jeszcze spróbuje namówić do przeprowadzki Domenico Berardiego z Sassuolo. Według informacji z “La Gazzeta dello Sport” obecny klub Włocha postawił jednak ultimatum Turyńczykom. Kwota, jaka ich interesuje, wynosi 30 milionów euro. Co w obecnej sytuacji finansowej “Bianconeri” może stanowić duży problem. Alternatywą w przypadku niepowodzenia transferu 29-latka ma być zawodnik Szachtaru Donieck – Georgiy Sudakov.

Berardi nie po raz pierwszy może zostać piłkarzem Juventusu. W przeszłości był on już graczem “Zebr”, gdy klub kupił go w 2013 roku. Jednak od razu po transferze skrzydłowy wrócił do Sassuolo na zasadzie wypożyczenia, a po dwóch latach “Neroverdi” odkupili piłkarza za 10 milionów. W trakcie pobytu na Mapei Stadium zagrał w drużynie 364 mecze, w których zdobył 140 bramek, a także zanotował 93 asysty. Berardi jest także reprezentantem Włoch. W “Squadra Azzurra” wystąpił 28 razy, strzelając 8 bramek. Z drużyną narodową zdobył tytuł mistrza Europy.