IMAGO / Seskimphoto Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

Juventus interesował się Nicolo Zaniolo, jeszcze zanim ten opuścił AS Romę

Teraz Włoch od pół roku jest zawodnikiem Galatasaray

Stara Dama zamierza zaoferować mistrzom Turcji Westona McKenniego w zamian za 23-letniego reprezentanta Włoch

Juventus chce, by Zaniolo wrócił do Serie A

Nicolo Zaniolo ubiegłej zimy budził spore zainteresowanie na rynku transferowym. Jego konflikt z AS Roma był na tyle silny, że dalsza współpraca okazała się niemożliwa. Reprezentant Włoch zaskoczył, decydując się na przenosiny do Galatasaray. W Stambule w ciągu pół roku został mistrzem Turcji, prezentując się z dobrej strony.

Zaniolo nie stracił zainteresowania w swojej ojczyźnie. Jego sytuację wciąż śledzi Juventus, który chciał 23-latka sprowadzić, gdy grał jeszcze w Rzymie. Stara Dama chce doprowadzić do wymiany z Galatasaray. Do niedawna rekordowi mistrzowie Włoch wahali się, czy do transakcji włączyć Westona McKenniego, czy Moise Keana, ale już podjęli decyzję. Dobrze zorientowany dziennikarz Sportitalia, Alfredo Pedulla, przekonuje, że to Amerykanin – który dopiero co wrócił z wypożyczenia z Leeds United – jest lepszym kandydatem do tej roli. Mistrzowie Turcji nie zamierzają stawiać nierealnych wymagań i umożliwią swemu piłkarzowi odejście.

Zaniolo w minionym sezonie rozegrał łącznie 28 spotkań dla Romy i Galatasaray. Zanotował w nich siedem bramek i cztery asysty.

Zobacz też: Kane liczy, że jeden z klubów zmieni zdanie i jednak go sprowadzi.