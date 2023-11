Domenico Berardi już w letnim okienku transferowym mógł dołączyć do Juventusu. Ostatecznie "Stara Dama" nie doszła do porozumienia z Sassuolo, przez co gwiazdor został na Mapei Stadium. Teraz "TuttoMercatoWeb" zdradził, że klub ze stolicy Piemontu w styczniu ponownie próbuje sprowadzić włoskiego skrzydłowego.