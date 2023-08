IMAGO / Seskim Photo TR Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo imponował dyspozycją w lidze tureckiej

To nie przeszło bez uwagi Juventusu, który od dawna go obserwuje

Stara Dama podobno złożyła propozycję za pomocnika

Nicolo Zaniolo wreszcie przejdzie do Juventusu?

Nicolo Zaniolo jest łączony z Juventusem w niemal każdym okienku transferowym. Nie inaczej jest tego lata i według tureckiej gazety “Fanatik” Stara Dama przeszła już do konkretów składając ofertę za włoskiego pomocnika.

Propozycja Bianconerich ma opiewać na kwotę zbliżoną do 30 milionów euro plus bonusy. Przypomnijmy, że 24-latek od lutego występuje w barwach Galatasaray Stambuł, a gdy dołączył do mistrza Super Lig, zapewnił sobie klauzulę odstępnego w wysokości 35 milionów euro.

Trzynastokrotny reprezentant Italii dla drużyny Lwów łącznie rozegrał 12 meczów, strzelił 5 bramek i zaliczył 1 asystę. Nicolo Zaniolo przed przeprowadzką nad Bosfor przywdziewał koszulkę Romy.