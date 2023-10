Juventus w tym sezonie chce zająć miejsce w czołówce Serie A i wrócić do gry w Lidze Mistrzów. Jak informuje La Gazzetta dello Sport, Stara Dama w zimowym oknie transferowym spróbuje pozyskać Lazara Samardzicia z Udinese.

IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Lazar Samardzić

Juventus chce powalczyć o jak najwyższą lokatę w Serie A i powrót do Ligi Mistrzów

Stara Dama dobrze rozpoczęła sezon, ale w zimowym oknie chce wzmocnić zespół

Bianconeri spróbują pozyskać Lazara Samardzicia z Udinese

Juventus już planuje ofertę za Lazara Samardzicia

Juventus po zawieszeniu Paula Pogby chce pozyskać do zespołu nowego pomocnika, który może zminimalizować skutki pożegnania Francuza w tak nieoczekiwany sposób. Według La Gazzetty dello Sport na szczycie listy życzeń Bianconerich jest Lazar Samardzić z Udinese.

Samardzić był już bliski zmiany klubu tego lata, ale operacja, dzięki której miał trafić do Interu Mediolan, zakończyła się fiaskiem na ostatnim etapie. Jednak piłkarzowi pozostała chęć przeskoczenia do drużyny wyższej klasy. Teraz, w styczniu, może nadejść kolejna szansa do zmiany otoczenia.

Bianconeri planują wystąpić o wypożyczenie piłkarza i uwzględnić w umowie opcję wykupu, która stanie się obowiązkowa w przypadku zakwalifikowania do Ligi Mistrzów.