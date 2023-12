IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Rodrigo De Paul

Juventus wie, że musi wzmocnić kadrę

Pomimo dobrych wyników Bianconeri analizują rynek

Na radarze znalazło się kilku zawodników

Juventus szuka odpowiednich piłkarzy. Wyłoniono cele transferowe

Juventus aktualnie jest wiceliderem Serie A i zgłasza angaż do walki o mistrzostwo Włoch. Będzie to jednak trudne wyzwanie, ponieważ Stara Dama nie dysponuje aż tak silną kadrą. Dla Massimiliano Allegriego utrzymanie obecnej formy może być zadaniem nie do zrobienia.

Jak informuje Calciomercato, władze Bianconerich w zimowym oknie transferowym chciałyby wzmocnić zespół w środkowej strefie i na skrzydle. W ostatnim czasie wyłoniono kilku faworytów. Są to:

Rodrigo de Paul (Atletico)

Lazar Samardzić (Udinese)

Jadon Sancho (Man Utd)

Domenico Berardi (Sassuolo)

Federico Bernardeschi (Toronto, niegdyś Juventus)

Douglas Costa (bez klubu, niegdyś Juventus)

