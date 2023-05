John Yeboah najprawdopodobniej odejdzie ze Śląska Wrocław, jeżeli Wojskowi nie utrzymają się w PKO BP Ekstraklasie. Według "Sky Sports", lewoskrzydłowy może liczyć na ofertę od SV Darmstadt 98, który jest o krok od awansu do Bundesligi.

IMAGO / Łukasz Skwiot / Cyfrasport / Newspix.pl Na zdjęciu: John Yeboah

John Yeboah to jeden z najlepszych zawodników Śląska Wrocław

22-letni skrzydłowy w obecnym sezonie zdobył jedenaście bramek

Spadek Wojskowych zapewne będzie oznaczał odejście wychowanka Wolfsburga

John Yeboah wróci do Niemiec? Darmstadt obserwuje jego sytuację

Śląsk Wrocław po ostatnim zwycięstwie 3:1 nad Wisłą Płock podtrzymał nadzieję na utrzymanie się w PKO BP Ekstraklasie. Popularnych Wojskowych wciąż czeka bardzo trudne wyzwanie, ale trzeba przyznać, że ich sytuacja jest dużo lepsza niż jeszcze tydzień temu.

Jak czytamy na portalu “Fussballtransfers.com”, który powołuje się na telewizję “Sky Sports”, John Yeboah podczas najbliższego letniego okienka transferowego może odejść ze Śląska Wrocław.

Ten scenariusz jest niemal pewny, gdyby Wojskowi spadli do Fortuna 1 Ligi. Mówi się, że w takim przypadku lewoskrzydłowy byłby do wzięcia za darmo. Usługami ofensywnego piłkarza ma interesować się niemiecki SV Darmstadt 98, który jest blisko awansu do Bundesligi.

22-letni Niemiec wcześniej był przymierzany do Lecha Poznań oraz Rakowa Częstochowa.