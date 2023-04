Joao Felix jest wypożyczony do Chelsea tylko do końca sezonu. Przyszłość Portugalczyka wciąż nie jest jasna. Choć jak donosi "Mundo Deportivo", piłkarz może zostać w Premier League. Kusi go bowiem Manchester United.

PressFocus Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix trafił do Chelsea w zimowym okienku transferowym

Piłkarz może zostać w Premier League na kolejne lata

Portugalczyka jest gotowy przechwycić Manchester United

Joao Felix może zostać w Premier League. Ale niekoniecznie w Chelsea

Joao Felix dołączył zimą do Chelsea na zasadzie półrocznego wypożyczenia. Do tej pory rozegrał dziesięć spotkań w koszulce “The Blues”, w których zdobył dwie bramki. Przyszłość Portugalczyka wciąż jest jedną wielką niewiadomą. Piłkarz latem wróci do Atletico Madryt, ale prawdopodobnie tylko po to, aby w niedalekiej przyszłości znów trafić do Premier League.

Dziennikarze hiszpańskiego portalu “Mundo Deportivo” informują, że Joao Felix niekoniecznie może w przyszłym sezonie występować w Chelsea. Portugalczyk dobrze się czuje w Londynie, ale o jego względy zabiega inny brytyjski klub. Mowa o Manchesterze United, który jest gotowy przebić ofertę transferową “The Blues”. Władze Atletico Madryt chcą, żeby po części zwróciła się kwota za transfer 23-latka. W 2019 roku zapłacili za niego Benfice aż 127 milionów euro.

Erik Ten Hag już zimą namawiał zarząd Manchesteru United, aby sprowadzili zimą Joao Felix. Piłkarz ostatecznie jednak trafił na Stamford Bridge. Z Chelsea jednak nie powalczy o wysokie cele, bowiem klub zajmuje obecnie odległe jedenaste miejsce w tabeli Premier League.

Sprawdź także: Zachowanie Kane’a kością niezgody dla angielskich ekspertów