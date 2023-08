Joao Felix ma problem. Atletico odrzuciło ofertę

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix chce odejść z Atletico w tym okienku

Portugalczyk preferuje transfer do FC Barcelony

Jego obecny pracodawca odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej

Gdzie zagra Joao Felix? Atletico stawia warunki

Joao Felix ma nadzieję, że już teraz pożegna się z Atletico Madryt. Jednak by tak się stało, do klubu musi wpłynąć oferta transferu definitywnego. Niestety – dla obu stron – Barcelona na razie nie jest w stanie sprostać wymaganiom finansowym Rojiblancos, a to właśnie o tym kierunku marzy Portugalczyk.

Swoistym ratunkiem dla napastnika miały być przenosiny do Arabii Saudyjskiej, ale propozycja Al Ahilal została odrzucona. Klub z Saudi Pro League chce wypożyczyć 23-latka, a na taki ruch nie zgadza się stołeczna drużyna.

W tej chwili stanowisko Atletico jest jasne – jeżeli Felix ma zmienić barwy, należy zapłacić za niego kwotę odstępnego. Wymagania reprezentanta Os Navegadores także są klarowne – albo przejdzie do Blaugrany, albo trafi do Arabii Saudyjskiej, ale wyłącznie na zasadzie rocznego wypożyczenia.