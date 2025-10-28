Joan Laporta ma dość. Barcelona czeka na oferty za gwiazdę!

Jules Kounde znalazł się na cenzurowanym po słabym występie w El Clasico. Według "Don Balon" Joan Laporta ma dość rozczarowań związanych z francuskim obrońcą, a Barcelona będzie czekała zimą na oferty za swojego gwiazdora.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona otwiera drzwi do transferu Kounde już w styczniu

FC Barcelona nie zamierza dłużej przymykać oka na formę Julesa Kounde. Po porażce z Realem Madryt w El Clasico, prezydent Joan Laporta uznał, że cierpliwość wobec francuskiego obrońcy się wyczerpała. Jak informuje „Don Balon”, klub zacznie wysłuchiwać ofert za zawodnika już w styczniu, mimo że początkowo planowano rozważyć jego przyszłość dopiero latem.

Kounde rozegrał przeciwko Realowi kolejne rozczarowujące spotkanie. Brak zaangażowania, błędy w kryciu i niepewność w wyprowadzaniu piłki sprawiły, że stał się jednym z głównych winowajców porażki. W klubie panuje przekonanie, że piłkarz jest daleki od poziomu, jakiego oczekuje się od podstawowego obrońcy Barcelony. Laporta ma być sfrustrowany zarówno jego formą, jak i brakiem koncentracji, który zdaniem władz klubu trwa od początku sezonu.

Decyzja o wystawieniu Kounde na listę transferową ma też wymiar finansowy. Barcelona pilnie potrzebuje wpływów, by poprawić sytuację budżetową i umożliwić ewentualne zimowe wzmocnienia. Sprzedaż Francuza, który wciąż cieszy się dużym uznaniem na rynku, mogłaby przynieść klubowi znaczące środki.

Zniecierpliwienie Laporty idzie w parze z postawą trenera Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec już przed Klasykiem miał przekazać Kounde, że jego miejsce w składzie nie jest gwarantowane. Wymaga od swoich zawodników pełnej koncentracji i determinacji, a Francuz zdaniem sztabu nie spełnia tych oczekiwań.

Potencjalne odejście Kounde mogłoby otworzyć drogę dla młodszych i bardziej zmotywowanych graczy lub stworzyć przestrzeń na nowy transfer defensora. Jeśli w styczniu pojawi się atrakcyjna oferta, Barcelona nie zamierza jej ignorować. Kounde, który miał być filarem defensywy Blaugrany, coraz bardziej oddala się od tej roli.

