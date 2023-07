IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Joakim Maehle

Olympique Marsylia interesuje się Joakimem Maehle

Włoscy dziennikarze donoszą, że transfer Duńczyka do Francji jest realny

Bowiem OM oraz Atalanta utrzymuje dobre relacje

Olympique Marsylia sprowadzi Joakima Maehle?

Dziennikarze portalu “Tuttomercatoweb” informują, że Joakim Maehle latem może zmienić barwy klubowe. Zawodnik Atalanty bowiem znalazł się na celowniku Olympique’u Marsylia. Oba kluby utrzymują ze sobą bardzo dobre relacje, więc transfer 26-latka na Stade Velodrome jest jak najbardziej realny.

Joakim Maehle w reprezentacji Danii udowodnił, że należy do jednych z najlepszych zawodników w Europie na swojej pozycje. Jednak dobrej dyspozycji z kadry nie potrafił przełożyć na Atalantę. 26-letni wahadłowy w Bergamo częściej prezentował się poniżej oczekiwań, dlatego to zatrzymało jego transfer pod Euro 2020 do klubu z wyższej półki.

36-krotny reprezentant Danii w minionej kampanii Serie A rozegrał 34 spotkania w koszulce “La Dei”. W tym czasie udało mu się trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zanotować tyle samo asyst. Portal “Transfermarkt” wycenił 26-latka na 14 milionów euro.

