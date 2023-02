Everton oficjalnie zaprezentował nowego trenera. Posadę na Goodison Park obejmie Sean Dyche, którego fani Premier League doskonale znają. 51-latek spędził prawie dziesięć lat jako opiekun Burnley. Everton ogłosił podpisanie kontraktu z nowym trenerem Sean Dyche to następca zwolnionego niedawno Franka Lamparda Anglik związał się z The Toffees umową ważną do czerwca 2025 roku Dyche nowym

