PressFocus Na zdjęciu: Jean-Clair Todibo

PSG szuka wzmocnień przed nowym sezonem

Działacze interesują się jednym z piłkarzy ostatnich ligowych rywali

Mowa o Jean-Clair Toribo, który w przeszłości grał w Barcelonie

Jean-Clair Todibo trafi do stolicy Francji?

Jean-Clair Todibo ma niezwykle udane ostatnie tygodnie. Po raz pierwszy otrzymał powołanie do seniorskiej reprezentacji Francji oraz zaprezentował się bardzo dobrze w spotkaniu ligowym przeciwko PSG. To właśnie oczy działaczy paryskiego klubu były zwrócone na obrońcę, który jest jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia tejże formacji przed nowym sezonem. Tak donosi portal “Foot Mercato”.

Utalentowany Francuz ma 23 lata na karku, a zdążył już reprezentować barwy Benfiki czy choćby FC Barcelony. Obecnie występuje w OGC Nice, gdzie radzi sobie znakomicie. Z każdym kolejnym tygodniem prezentuje się coraz lepiej. Paris Saint-Germain jeśli faktycznie chce pozyskać latem Todibo, muszą stawić czoła angielskim zespołom, które też obserwują wychowanka Toulouse.

Zawodnik rozegrał w tym sezonie 38 spotkań w barwach klubu z Nicei. Portal “Transfermarkt” wycenia zawodnika na 30 milionów euro.

