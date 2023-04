Źródło: The Telegraph

James Maddison to jeden z najlepszych angielskich środkowych pomocników. Gwiazda Leicester może w przyszłym sezonie reprezentować barwy innego klubu. "The Telegraph" donosi, że faworytem w wyścigu po podpis 26-latka jest Tottenham.

Tottenham faworytem do pozyskania Jamesa Maddisona

Leicester oczekuje za swojego pomocnika kwoty w granicach 50 milionów funtów

Warunki mogą się jednak zmienić, jeśli “Lisy” spadną z ligi

James Maddison przeniesie się na Tottenham Hotspur Stadium?

Leicester City za wszelką cenę chce zatrzymać na dłużej Jamesa Maddisona w swoim składzie. Przyszłość reprezentanta Anglii stoi jednak pod dużym znakiem zapytania, gdyż jego umowa wygasa już 30 czerwca 2024 roku, a o tym świadomość ma Tottenham. Dodatkowo popularne “Lisy” zajmują obecnie przedostatnie miejsce w tabeli Premier League. Są poważnym kandydatem do spadku. A piłkarz takiej klasy jak Maddison nie zgodzi się na grę w Championship.

Klub z King Power Stadium oczekuje oferty transferowej za zawodnika w wysokości 50 milionów euro. Władze Tottenhamu są gotowe do rozmów, ale z ofertą poczekają do końca sezonu, ponieważ jeśli “Lisy” spadną z Premier League, to cena piłkarza powędruje w dół.

James Maddison to zdecydowanie najlepszy zawodnik Leicester. W obecnym sezonie ligowym rozegrał 21 spotkań, w których zdobył dziewięć bramek oraz zanotował sześć asyst. To wiele mówi o klasie zawodnika, który wykręca takie statystyki w przedostatniej drużynie ligi.

