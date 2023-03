PressFocus Na zdjęciu: Martin Pospisil

Martin Pospisil rozegrał w Jagiellonii prawie 200 spotkań, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki

W sezonie 2022/23 zaliczył 16 występów na boiskach Ekstraklasy

W czwartek rozwiązał swoją umowę z klubem i związał się z Sigmą Ołomuniec

Pospisil odszedł z Jagiellonii

Martin Pospisil w zespole Jagiellonii występował przez 5,5 roku. Do klubu z Białegostoku trafił w lipcu 2017 roku na zasadzie definitywnego transferu z FK Jablonec. Od tamtej pory rozegrał w jej barwach 197 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 11 bramek i dokładając do tego 21 asyst.

🆕 Martin Pospisil nie jest już zawodnikiem Jagiellonii Białystok 🔚. Kontrakt pomocnika został rozwiązany za porozumieniem stron.



💛❤️ Martin, serdecznie dziękujemy Ci za lata gry dla Jagiellonii❗️ Życzymy samych sukcesów w @SKSigmaOlomouc 🤞.



Czytaj ➡️ https://t.co/mpLL579KPu pic.twitter.com/7cQbps7SYI — Jagiellonia 💛❤️ (@Jagiellonia1920) March 2, 2023

W sezonie 2022/23 Czech regularnie pojawiał się na murawie, ale nie miał już pewnego miejsca w podstawowym składzie. Teraz zawodnik zdecydował się na powrót do ojczyzny i doszedł do porozumienia z Jagiellonią w sprawie rozwiązania obowiązującej do czerwca 2024 roku umowy.

Po rozstaniu z Jagiellonią Posipil związał się umową do 2025 roku z Sigmą Ołomuniec, której jest wychowankiem.

