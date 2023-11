PressFocus Na zdjęciu: Ivan Toney

Anglik jest zawieszony do 16 stycznia 2024 roku

Brentford chce 100 milionów za swoją gwiazdę

Erik ten Hag widzi w nim rozwiązanie problemu ze zdobywaniem bramek

Ivan Toney zaliczy miękkie lądowanie?

Angielski piłkarz jest, póki co zawieszony za naruszenie przepisów dotyczących zawierania zakładów bukmacherskich. Do gry będzie mógł wrócić 16 stycznia 2024 roku. Jednak sam okres karencji nie wpłynął na brak zainteresowania usługami 27-letniego snajpera. W gronie zainteresowanych pozyskaniem piłkarza Brentford w najbliższym okienku jest m.in. Manchester United. Szkoleniowiec “Czerwonych Diabłów” chcę, aby w zimę na Old Trafford zawitał kolejny piłkarz ofensywny. Ma on na celu poprawić skuteczność zespołu, który w 10 meczach ligowych zdobył zaledwie 11 bramek.

Ivan Toney zanotował fantastyczny poprzedni sezon. W barwach Brentfordu zagrał w 33 spotkaniach w Premier League, strzelając w tym czasie 20 goli oraz notując 4 asysty. Obecny klub Anglika chciałby jednak kontynuować współpracę. Dlatego wycenił swoją gwiazdę na 100 milionów funtów.