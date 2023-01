fot. PressFocus Na zdjęciu: Ivan Borna Jelić Balta

Po zaledwie półrocznym pobycie w Krakowie Ivan Borna Jelić Balta opuści “Białą Gwiazdę”. Aktualnie trwają prace nad jego przenosinami do FK Sarajewo – donosi sportsport.ba.

Ivan Borna Jelić Balta znalazł się na liście transferowej Wisły Kraków

Chorwat finalizuje swoją wyprowadzkę z pierwszoligowca

Transfer do FK Sarajewo będzie bezgotówkowy

Wisła wietrzy szatnię

Po nieudanej rundzie jesiennej w szeregach Wisły Kraków doszło do kolejnej rewolucji kadrowej. Zatrudniony w roli dyrektora sportowego Kiko Ramirez wyraźnie postawił na kierunek hiszpański, bowiem zimą pierwszoligowiec ściągnął już pięciu Hiszpanów. Zespół zasilił także Igor Sapała, który wcześniej rozwiązał swoją umowę z Rakowem Częstochowa.

“Biała Gwiazda” opublikowała także listę sprzedażową. Znalazło się na niej kilka nazwisk, które miały opuścić Kraków w trakcie zimowej przerwy. Jednym z niechcianych zawodników jest Ivan Borna Jelić Balta. Chorwat dołączył do zespołu przed sezonem i miał zagwarantować solidność w środku pola. Na pierwszoligowych boiskach nie prezentował się jednak najlepiej, a kibice domagali się posadzenia go na ławce rezerwowych.

Wszystko wskazuje na to, że krakowski klub dopnie swego i rozstanie się z rosłym pomocnikiem. Bośniackie media donoszą, że jego nowym pracodawcą zostanie FK Sarajewo, które finalizuje obecnie rozmowy z pozostałymi stronami. Balta opuści Polskę definitywnie, lecz Wisła Kraków na tym transferze nie zarobi. Wcześniej dojdzie bowiem do przedwczesnego rozwiązania kontraktu, który formalnie obowiązuje do połowy 2024 roku.

