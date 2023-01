PressFocus Na zdjęciu: Isco

Isco chciałby ponownie grać pod wodzą Manuela Pellegriniego, z którego Malagi niegdyś wypłynął na szerokie wody. Chilijski szkoleniowiec obecnie trenuje Real Betis.

Isco niedawno rozwiązał umowę z Sevillą

Niewykluczone, że 30-latek pozostanie w Andaluzji

Pomocnik podobno liczy na przenosiny do pobliskiego Betisu

Manuel Pellegrini sprowadzi Isco na Estadio Benito Villamarin?

Według najnowszych informacji “Estadio Deportivo”, Isco bardzo chciałby kontynuować swoją karierę w Realu Betis. 30-letni pomocnik liczy na telefon od trenera zespołu “Los Verdiblancos” – Manuela Pellegriniego – z którym już kiedyś współpracował. Obaj panowie mieli okazję spotkać się w Maladze w latach 2011-2013, skąd playmaker wypłynął na szerokie wody.

To w tej drużynie 38-krotny reprezentant Hiszpanii prezentował się na tyle dobrze, że wzbudził zainteresowanie najlepszych klubów świata. Isco ostatecznie za 30 milionów euro przeprowadził się do Realu Madryt, gdzie spędził dziewięć lat. Ofensywny pomocnik przed sezonem 2022/2023 przeniósł się do Sevilli, ale tego epizodu nie będzie mógł zaliczyć do udanych.

30-latek rozstał się z tą drużyną po zaledwie pół roku, bowiem popadł w konflikt z dyrektorem sportowym “Los Nervionenses” – Monchim. Niewykluczone jednak, że Isco pozostanie w stolicy Andaluzji, ponieważ łączy się go z przeprowadzką do pobliskiego Betisu. Playmaker jest do wzięcia za darmo i jego przyszłość powinna wyjaśnić się lada moment.

Isco, którego przymierza się także do Salernitany czy Flamengo, w 19 meczach trwających rozgrywek strzelił 1 bramkę i zaliczył 3 asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia Hiszpana na 9 milionów euro.

