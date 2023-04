PressFocus Na zdjęciu: Anthony Martial

Inter Mediolan powoli planuje już letnie okienko transferowe

Włoski klub chce wzmocnić kilka pozycji – m.in. obronę oraz atak

Na celownik Nerazzurrich trafili Anthony Martial oraz Victor Lindelof

Martial i Lindelof zamienią Manchester na Mediolan?

Według najnowszych informacji włoskich mediów, Inter Mediolan jest zainteresowany podpisaniem kontraktu z duetem zawodników Manchesteru United – Anthonym Martialem oraz Victorem Lindelofem. Obaj piłkarze latem powinni być dostępni za stosunkowo niską kwotę.

Ma to związek z wygasającymi w 2024 roku umowami wspomnianych zawodników. Co więcej, zarówno obrońca, jak i napastnik nie mają szans na regularne występy w drużynie Czerwonych Diabłów, gdzie od zawsze panuje ogromna konkurencja, a dodatkowo planowane są kolejne transfery.

Inter Mediolan będzie chciał wzmocnić defensywę, ponieważ Milan Skriniar ma przenieść się do Paris Saint-Germain, a niepewna jest przyszłość Alessandro Bastoniego oraz Stefana de Vrija. Jeśli chodzi o linię ataku, to Edin Dżeko ciągle nie przedłużył kontraktu, a Romelu Lukaku może wrócić do Chelsea.