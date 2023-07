fot. Imago/Nicolo Campo Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Chelsea planuje sprzedać Romelu Lukaku za 40 milionów euro

Inter Mediolan powoli zbliża się do tej kwoty, lecz wciąż uważa ją za zbyt wysoką

Belgijski napastnik marzy o pozostaniu w ekipie Nerrazzurich

The Blues zadowolą się kolejną propozycją?

Inter Mediolan to klub, który znajduje się w sercu Romelu Lukaku. To właśnie tam Belg radził sobie najlepiej, a podczas pierwszego pobytu poprowadził zespół do mistrzostwa Włoch. Miniony sezon również spędził w ekipie Nerrazzurich, choć nie był to dla niego okres przesadnie udany. Po zakończeniu wypożyczenia wrócił do Londynu, choć nie wyobraża sobie kontynuowania kariery w Chelsea.

Napastnik zakomunikował, że marzy o stałych przenosinach do Mediolanu. Inter od pewnego czasu pracuje nad transferem definitywnym, choć z uwagi na ograniczenia finansowe negocjacje są bardzo trudne. The Blues są zainteresowani wyłącznie sprzedażą i chcą otrzymać za reprezentanta Belgii aż 40 milionów euro.

Inter musi się spieszyć, gdyż Lukaku trafił na radary Saudyjczyków. Co prawda, do tej pory odrzucał ich zainteresowanie, natomiast brak porozumienia między Chelsea a włoskim gigantem może zmusić go do wyprowadzki z Europy.

Nerrazzuri nie zamierzają się poddawać i przygotowują kolejną ofertę. Gianluca Di Marzio sugeruje, że ma ona wynieść około 30-35 milionów euro. Niewykluczone, że Chelsea przystanie na te warunki.

