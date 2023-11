Inter ruszy na rynek transferowy w poszukiwaniu okazji

Inter Mediolan słynie z wyszukiwania okazji do transferów bezgotówkowych. Władze klubu już teraz przygotowują się do przyszłorocznego lata, kiedy to zespół mają wzmocnić kolejni zawodnicy.

fot. Imago/Gerrit van Keulen Na zdjęciu: Tiago Djalo

Inter Mediolan rozgląda się za transferami na przyszły sezon

Klub chce po raz kolejny wykorzystać okazje i ściągnąć piłkarzy bez kontraktów

W grę wchodzi angaż Mehdiego Taremiego, Tjago Dialo czy Piotra Zielińskiego

Nerrazzuri szukają okazji

Minionego lata w ramach transferu bezgotówkowego Inter Mediolan ściągnął do siebie Marcusa Thurama, Juana Cuadrado, Carlosa Augusto, Marko Arnautovicia czy Alexisa Sancheza. Klub z europejskiej stolicy mody słynie z wyszukiwania okazji na rynku, tak aby zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy. Nie inaczej będzie w przyszłym roku, bowiem już teraz Nerrazzuri przygotowują się do prac nad budową kadry na przyszły sezon.

“La Gazzetta dello Sport” informuje, że klub bacznie przygląda się sytuacji Mehdiego Taremiego, którego kontrakt z FC Porto wygasa za nieco ponad pół roku. Latem łączono go z Milanem, który finalnie pozyskał innego napastnika. Wizja zakontraktowania go w ramach wolnego transferu jest dla Interu bardzo kusząca, zwłaszcza mając na uwadze zaawansowany wiek Arnautovicia czy Sancheza.

Media sugerują, że Nerrazzuri na swojej liście życzeń mają również Tiago Djalo i Piotra Zielińskiego. W przypadku reprezentanta Polski wiele zależy od powodzenia jego negocjacji z Napoli. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, będzie on dostępny za darmo. Mając na uwadze, że niedawno odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej, najprawdopodobniej będzie chciał kontynuować karierę we Włoszech, co zwiększa szanse Interu na angaż pomocnika.

