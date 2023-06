PressFocus Na zdjęciu: Andre Onana

Andre Onana ma za sobą kapitalny rok w Interze Mediolan

Kameruński bramkarz jest głównym celem transferowym Chelsea

“Nerazzurri” są gotowi rozważyć oferty, które będzie przekraczały 40 milionów euro

“Nerazzurri” oczekują sporej sumy pieniędzy za bramkarza

Jeden z najpopularniejszych włoskich dzienników “Corriere della Sera” w poniedziałkowym wydaniu informuje, że szefostwo Interu Mediolan jest gotowe rozważyć oferty transferowe za Andre Onanę. Jednak one muszą przekraczać aż 40 milionów euro, a do tego musi się zgodzić sam Kameruńczyk na odejście, który jednak dobrze się czuje w zespole Simone Inzaghiego.

Media od kilku tygodni łączą Andre Onanę z przeprowadzką do Chelsea. Nawet pojawiła się już na stole Interu pierwsza oferta, która jednak została od razu odrzucona. Wcześniej władze “The Blues” starały się nakłonić “Nerazzurrich” do zaakceptowania wymiany zawodników, mającą na celu zmniejszenia kwoty transferu, jednak i ona była nie do przyjęcia.

Władze Interu Mediolan już rozglądają się za następcą Andre Onany. Kandydatem numer jeden na tę pozycję jest Guglielmo Vicario. Bramkarz Empoli jest jednym z najlepszych golkiperów w całej Serie A.

