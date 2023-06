Inter Miami ma nowego trenera. Prowadził Messiego i nie miał z nim dobrych relacji

IMAGO Na zdjęciu: Leo Messi i Gerardo Martino

Gerardo Martino poprowadzi Inter Miami

Inter Miami oficjalnie poinformował, że nowym szkoleniowcem pierwszej drużyny zostanie Gerardo Martino. Ten trener miał już okazję współpracować z Leo Messim w reprezentacji Argentyny i FC Barcelonie. W obu przypadkach nie był to zbyt udany okres.

Bienvenido Tata 🏠⚽



El Club ha nombrado a Gerardo Martino como director técnico.



El técnico ganador de la MLS Cup y del premio al Entrenador del Año de la MLS, con experiencia con las selecciones de Argentina y México, FC Barcelona y más, se une al Club mientras se encuentra… pic.twitter.com/RVFTjlQnYw — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 28, 2023

Andoni Zubizarreta, były dyrektor sportowy FC Barcelony na łamach “El Pais” w 2020 roku przedstawił wymowną anegdotę.

– Kiedy Martino był w Barcelonie, powiedział do Leo: wiem, że jeśli zadzwonisz do prezesa, to mnie wyrzuci. Ale, do cholery, nie musisz sprawiać, żebym odczuwał to każdego dnia – przyznał.

Z Argentyną Gerardo Martino dwukrotnie dochodził do finałów Copa America. Jednak za jednym i drugim razem lepsze okazywało się Chile. Po drugiej porażce Messi zakończył reprezentacyjną karierę, żeby potem wrócić po kilku miesiącach.