IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Mehdi Taremi

Inter Mediolan jest zainteresowany sprowadzeniem Mehdiego Taremiego

Piero Auslio skontaktował się już z otoczeniem Irańczyka

Do transferu napastnika może dojść letnim okienku transferowym

Mehdi Taremi na celowniku Interu Mediolan

Mehdi Taremi już w letnim okienku transferowym mógł wzmocnić szeregi Interu Mediolan. Jednak reprezentant Iranu zdecydował się na pozostanie w FC Porto. Jak przekazuje portal “calciomercato.com”, włoski klub wcale nie zrezygnował z 31-letniego napastnika.

Włoscy dziennikarze informują, że Piero Ausilio, dyrektor sportowy “Nerazzurrich”, już kontaktował się z otoczeniem Mehdiego Taremiego. Dał on jasno do zrozumienia, że jeśli irański napastnik nie przedłuży wygasającej umowy z Porto, to będzie mógł latem dołączyć do Interu Mediolan.

71-krotny reprezentant swojego kraju w obecnym sezonie rozegrał 11 spotkań w barwach portugalskiego zespołu. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zanotować jedną asystę. 31-latek ostatnio mimo gorszej formy nadal jest kluczowym zawodnikiem FC Porto.

