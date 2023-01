PressFocus Na zdjęciu: Milan Skriniar

Jeden z dyrektorów Interu Mediolan Beppe Marotta przyznaje, że nerazzurri mogą już tylko czekać i zobaczyć, co zdecyduje Milan Skriniar po ich ostatecznej ofercie przedłużenia kontraktu.

Inter czeka na odpowiedź Skriniara

Kontrakt defensora wygasa w czerwcu tego roku

Słowak wciąż nie podjął decyzji o swojej przyszłości

Skriniar nadal nie zdecydował o swojej przyszłości

Milan Skriniar od kilku tygodni zwleka z podjęciem decyzji w sprawie swojej przyszłości. Jego kontrakt z Interem Mediolan wygasa 30 czerwca, dlatego reprezentant Słowacji może już negocjować z innymi klubami.

Początkowo wydawało się, że Skriniar, jeśli nie zdecyduje się zostać w Interze Mediolan to trafi do Paris Saint-Germain, z którym porozumiał się już w sprawie indywidualnej umowy podczas letniego okienka transferowego. Ostatnio pojawiły się jednak sugestie, że obrońca miał uznać francuską ligę za zbyt mało konkurencyjną, dlatego woli transfer do Premier League. Słowak może zatem trafić do Tottenhamu, który prowadzi Antonio Conte. Obaj mieli okazję współpracować ze sobą już w stolicy Lombrdii.

– Wokół Skriniara panuje typowa dynamika świata futbolu, a inne kluby również negocjują z takich sytuacjach. Możemy tylko czekać – przyznał Marotta.

– Negocjujemy z jego przedstawicielami, ponieważ wierzymy, że Milan zasługuje na to, by być częścią naszego składu w teraźniejszości i przyszłości. Przedstawiliśmy mu ofertę i mamy nadzieję, że wkrótce dojdziemy do porozumienia – dodał dyrektor nerazzurrich.

Powszechnie mówi się, że Inter złożył zdecydowaną i ostateczną propozycję przedłużenia kontraktu wartą 6 mln euro za sezon plus premie, ale jak dotąd Skriniar nie odpowiedział. Czy po miesiącach deklarowania, że nerazzurri są optymistami w sprawie przedłużenia umowy, w klubie nadal panują podobne nastroje? – Zawsze jestem optymistą w życiu, ale w tym przypadku jestem też realistą. Wiemy, że możemy wiele, ale niemożliwego nie osiągniemy – odparł.

