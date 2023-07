Yann Sommer był nieobecny na poniedziałkowym treningu Bayernu Monachium. Media donoszą, że transfer szwajcarskiego bramkarza do Interu Mediolan jest już na ostatniej prostej.

IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Yann Sommer

Inter wciąż negocjuje transfer Sommera

Bramkarz opuścił poniedziałkowy trening Bayernu

Media uważają, że oba kluby są o krok od finalizacji umowy

Sommer na ostatniej prostej w drodze do Interu

Inter Mediolan, który obecnie trenuje przed sezonem w Japonii, nie ma bramkarzy pierwszego wyboru po sprzedaży Andre Onany do Manchesteru United i odejściu Samira Handanovicia na zasadzie wolnego transferu.

Inter już zidentyfikował Sommera jako swój główny cel transferowy do objęcia roli numer jeden w bramce Nerazzurrich, ale nie udało mu się jeszcze sfinalizować transakcji, nie chcąc płacić Bayernowi Monachium jego klauzuli odejścia w wysokości 6 milionów euro.

Jak podkreślił serwis Calciomercato.com, Sommer nie dołączył do swoich kolegów z drużyny podczas dzisiejszego porannego treningu w Bawarii, ostatniego przed wyjazdem do Japonii. Jego nieobecność jest kolejnym sygnałem, że przenosiny do Interu są na ostatniej prostej, po jego nieobecności w meczu towarzyskim z Rottach-Egern w zeszłym tygodniu.

Zobacz również: Problemy pomocnika. Rozmowy Lazio z PSG zostały zerwane