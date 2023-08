IMAGO / Brunoxde Carvalho Na zdjęciu: Mehdi Taremi

Inter Mediolan wciąż nie znalazł nowego napastnika

Priorytetem dla Włochów jest Balogun. Arsenal oczekuje jednak za niego aż 50 milionów euro

Dlatego też Nerazzurri zwrócili się ku Mehdiemu Taremiemu z FC Porto

Taremi w końcówce kariery znajdzie zatrudnienie w czołowej lidze?

Inter Mediolan wciąż poszukuje na rynku nowego napastnika. Dyrektor sportowy klubu, Piero Ausilio, przyznał we wtorek, że Folarin Balogun byłby dobrym nabytkiem. Podkreślił jednak od razu, że nie jest jedynym obserwowanym przez Nerazzurrich graczem. Trudno się temu dziwić. Ostatnio Arsenal odrzucił ofertę z AS Monaco, opiewającą na 40 milionów euro. To oznacza, że wymagana przez londyńczyków kwota 50 milionów nie podlega dyskusji.

Inter nie jest w stanie wydać takiej gotówki. Jako, że Gianluca Scamacca zdecydował się przyjąć ofertę Atalanty, Nerazzurri zwrócili się ku dalszym alternatywom z listy.

Jak donosi Sky Sports, finaliści Ligi Mistrzów zamierzają złożyć ofertę za Mehdiego Taremiego. Ewentualne przybycie reprezentanta Iranu trudno będzie jednak uznać za okazję. Pozostał mu rok umowy z FC Porto, a Smoki i tak nie pozwolą mu odejść za mniej, niż 30 milionów euro. Biorąc pod uwagę fakt, że napastnik ma już na karku 31 lat, byłaby to ryzykowna inwestycja.

Taremi w minionym sezonie rozegrał 51 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 31 bramek i 14 asyst.

Czytaj więcej: Bayern nie poddaje się w kwestii gwiazdy. Zegar tyka.