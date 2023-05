Javi Miguel z redakcji dziennika AS przekazał w czwartek, że Ilkay Gundogan dał zielone światło na transfer do FC Barcelony. Pomocnik Manchesteru City o swojej decyzji miał już poinformować Xaviego.

Pressfocus Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Ilkay Gundogan zdecydował się, zdaniem hiszpańskich mediów na przenosiny do FC Barcelony

Niemiec przekazał już Xaviemu, że podpisze kontrakt z Dumą Katalonii

Pomocnik podpisze z nowym klubem trzyletni kontrakt

Ilkay Gundogan zaakceptował ofertę Barcelony

Od wielu tygodni FC Barcelona stara się o zakontraktowanie Ilkaya Gundogana. Wraz z końcem sezonu wygasa umowa zawodnika, który nie pali się do jej przedłużenia. Manchester City stara się przekonać 32-latka do pozostania, jednak wszystko wskazuje na to, że opuści on po siedmiu latach ekipę z Etihad.

Javi Miguel z redakcji AS-a przekazał w czwartek najnowsze informacje na temat przyszłości reprezentanta Niemiec. Dziennikarz twierdzi, że pomocnik dał zielone światło na przenosiny do Dumy Katalonii. Miał on poinformować już o swojej decyzji Xaviego.

🚨| BREAKING: Ilkay Gundogan gave Xavi the green light and he will be a Barcelona player next season. Will sign for 3 seasons. [@fansjavimiguel] #fcblive 🇩🇪✅ pic.twitter.com/GI7aOGfERS — BarçaTimes (@BarcaTimes) May 11, 2023

Gundogan zgodził się na obniżkę zarobków żeby dołączyć do FC Barcelony. Ma on podpisać trzyletnią umowę, ważną do końca czerwca 2026 roku. Do finalizacji jego transferu brakuje już tylko podpisu na umowie. Ma on zostać przyklepany już w najbliższych dniach.

