PressFocus Na zdjęciu: Roger Ibanez

Ibanez rozgrywa znakomity sezon

Brazylijczyk znalazł się na liście życzeń Atletico Madryt

Roma nie chce sprzedawać swoje ważnego piłkarza

Ibanez latem zamieni Półwysep Apeniński na Iberyjski?

Siła defensywna Atletico Madryt była jednym z głównych powodów ich sukcesu na przestrzeni ostatnich lat. Po słabym początku sezonu, obecnie rojiblancos prezentują doskonałą formę i z powodzeniem walczą o awans do Ligi Mistrzów. Warto zauważyć, że nie stracili więcej niż jednego gola w meczu La Liga od porażki 2:3 z Cadiz w październiku.

Mimo to, tego lata Atletico planuje jeszcze bardziej wzmocnić formację defensywną. Oczekuje się, że Caglar Soyuncu dołączy drużyny Simeone po wygaśnięciu kontraktu z Leicester City, podczas gdy AS informuje, że środkowy obrońca AS Roma, Roger Ibanez, również znajduje się na ich krótkiej liście życzeń.

Pomimo zainteresowanie Hiszpanów, AS Roma niechętnie odda swojego zawodnika. Ibanez jest jednym z ważniejszych zawodników w zespole giallorossich pod wodzą Mourinho. Jednak w przypadku sprzedaży Joao Felixa, Atletico będzie dysponowało odpowiednim budżetem, aby namówić Romę do transferu.

