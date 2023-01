PressFocus Na zdjęciu: Houssem Aouar

Umowa Houssema Aouara z Lyonem wygasa już 30 czerwca 2023 roku. Wszystko wskazuje na to, że kontrakt pomiędzy stronami nie zostanie przedłużony.

Houssem Aouar od kilku lat jest łączony z europejskimi klubami

Wychowanek Lyonu powinien zmienić otoczenie po tym sezonie

Środkowy pomocnik otrzymał ciekawe propozycje, które przeanalizuje

Gdzie przeprowadzi się Houssem Aouar?

O odejściu Houssema Aouara z Lyonu konsekwentnie mówi się już od kilku okienek transferowych. 24-latek mimo wszystko cały czas przywdziewa koszulkę swojego macierzystego klubu. Wydaje się jednak, że transfer środkowego pomocnika wreszcie dojdzie do skutku. Kontrakt francuskiego piłkarza z OL wygasa bowiem 30 czerwca 2023 roku.

To sprawia, że Houssem Aouar już teraz może dogadać się z nowym pracodawcą w sprawie letniej przeprowadzki. Mówi się, że sytuację jednokrotnego reprezentanta “Trójkolorowych” monitorują takie zespoły jak Inter Mediolan, Milan, Roma, Real Betis oraz Nottingham Forest, które chciałoby sprowadzić pomocnika jeszcze zimą.

Angielski klub jest gotowy zapłacić za 24-latka około 5 milionów euro, co patrząc na kończącą się umowę, jest naprawdę dobrą ofertą. Francuski zawodnik niegdyś uchodził za wielki talent i choć jego kariera trochę wyhamowała, to wciąż może on liczyć na zainteresowanie ze strony znanych drużyn.

Houssem Aouar, który obecnie zmaga się z kontuzją, w 7 spotkaniach trwającej kampanii strzelił 1 bramkę. Wartość rynkowa środkowego pomocnika szacowana jest na 20 milionów euro. Olympique Lyon zajmuje ósme miejsce w tabeli Ligue 1.

