FC Barcelona poinformowała, że związała się z Ilkayem Gundoganem kontraktem do 2025 roku. Niemiecki pomocnik zdecydował się opuścić szeregi Manchesteru City i przeniósł się do Katalonii w ramach transferu bezgotówkowego.

fot. Imago/Sven Simon Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Ilkay Gundogan zasilił szeregi FC Barcelony

Niemiec przeniósł się z Manchesteru City w ramach transferu bezgotówkowego

Jego kontrakt z Dumą Katalonii będzie obowiązywał do 2025 roku

Guardiola nie zdołał przekonać Niemca

Ilkay Gundogan był od dłuższego czasu łączony z opuszczeniem Manchesteru City i przenosinami do FC Barcelony. Blaugrana długo pracowała nad osiągnięciem porozumienia, co nie było łatwe, gdyż w tym samym czasie z zawodnikiem rozmawiali również Obywatele. Pep Guardiola uważał go za absolutnie kluczową jednostkę w swojej boiskowej taktyce.

Ostatecznie Gundogan zdecydował się na zagraniczną przeprowadzkę. Do Katalonii trafił w ramach wolnego transferu. Kluczowa była dla niego długość kontraktu, gdyż Manchester City chciał się z nim związać tylko na rok. Reprezentant Niemiec podpisał z FC Barceloną umowę do czerwca 2025 roku. Zawarto w niej również opcję przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

