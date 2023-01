PressFocus Na zdjęciu: Mario Hermoso

Nottingham Forest wciąż walczy o utrzymanie w Premier League. Daily Mail donosi, że Tricky Trees spróbują wypożyczyć do końca sezonu Mario Hermoso. Latem beniaminek wypożyczył innego obrońcę Atletico Madryt, Renana Lodiego.

Nottingham Forest obecnie zajmuje 15. lokatę w Premier League i broni się przed spadkiem

Tricky Trees chcą wypożyczyć Mario Hermoso do końca sezonu

Latem wypożyczyli już innego obrońcę Atletico Madryt, Renana Lodiego

Hermoso pomoże Nottingham Forest utrzymać się w Premier League?

Nottingham Forest w ostatnim czasie notuje nieco lepsze wyniki w Premier League. Na pięć ostatnich kolejek beniaminek przegrał tylko raz, z Manchesterem United (0:3). W czterech pozostałych meczach uzbierał osiem punktów. To sprawia, że Tricky Trees uciekli ze strefy spadkowej.

Władze klubu zdają sobie jednak sprawę, że do utrzymania w angielskiej elicie jeszcze daleko. Dlatego – choć latem zakontraktowali mnóstwo nowych piłkarzy – wciąż szukają wzmocnień. Na szczycie listy Nottingham Forest znajduje się Mario Hermoso. Hiszpański środkowy obrońca w ostatnich latach był pewnym punktem Atletico Madryt. Diego Simeone obecnie nie ceni jednak umiejętności defensywnych 27-latka na tyle, by dawać mu regularnie grać w istotnych meczach. Podstawową parą stoperów stworzyli Stefan Savić oraz Jose Gimenez.

Hermoso, znany ze świetnego wyprowadzenia piłki, mógłby przydać się beniaminkowi Premier League. Wniósłby doświadczenie i wróciłby do regularnej gry. Tricky Trees chcieliby bowiem wypożyczyć piłkarza do końca sezonu, po czym ten wróciłby do stolicy Madrytu. Niewykluczone, że Hiszpanie zaakceptują tę propozycję, choć obecnie nie muszą sprzedawać. Ich budżet został bowiem pozbawiony wysokiej pensji Joao Felixa. Portugalczyk trafił na pół roku do Chelsea. Przypomnijmy też, że Nottingham Forest latem wypożyczyło już innego obrońcę Rojiblancos – Renana Lodiego. Oba kluby pozostają zatem w dobrych kontaktach.

Hermoso rozegrał w tym sezonie zaledwie dziesięć spotkań na wszystkich frontach. Strzelił w nich dwie bramki.

