Na zdjęciu: Eden Hazard

Al Nassr chce wykorzystać kontakty trenera Rudiego Garcii i sprowadzić do drużyny kolejną gwiazdę po transferze Cristiano Ronaldo. Saudyjczycy są zainteresowani pozyskaniem Edena Hazarda.

Al Nassr chce kolejną gwiazdę światowego formatu

Saudyjski klub jest łączony z Edenem Hazardem

Belg jest bliski opuszczenia Realu Madryt

Al Nassr chce kolejną gwiazdę futbolu

Rudi Garcia spędził cztery lata pracując z Edenem Hazardem we francuskim klubie Lille, zanim skrzydłowy przeniósł się do Chelsea w 2012 roku. Teraz Al Nassr chce, aby szkoleniowiec namówił Belga do transferu do Arabii Saudyjskiej z Realu Madryt.

Hazard spadł na dalszy plan w Realu, gdzie wystąpił tylko w 73 meczach i strzelił siedem goli w ciągu trzech lat od dołączenia do mistrzów Hiszpanii w 2019 roku. Belg zrezygnował także z gry dla drużyny narodowej po fatalnym występie Czerwonych Diabłów na mistrzostwach świata w Katarze.

Al Nassr nadal jednak widzi wartość w Hazardzie i chce, aby dołączył do Cristiano Ronaldo, podczas letniego okienka transferowego tworząc, jak na arabskie warunki ofensywny duet marzeń. Jeśli Saudyjczykom uda się go do tego przekonać, zagra również u boku byłych gwiazd Ligue 1, Alvaro Gonzaleza i Luiza Gustavo, którzy byli zawodnikami Marsylii.

Wysokie wymagania finansowe Hazarda nie powinny stanowić problemu dla bogatego zespołu z Arabii Saudyjskiej, który zdecydował się na podpisanie ogromnego kontraktu z Cristiano Ronaldo. Przypomnijmy, Portugalczyk zarabia około 200 mln euro za sezon gry.

Hazard nie jest jedynym znanym zawodnikiem łączonym z transferem do Al Nassr po przybyciu Cristiano Ronaldo do tego klubu. W ostatnim czasie mówiło się, że Saudyjczycy chętnie sprowadziliby także N’Golo Kante oraz Roberto Firmino. Nieoficjalnie, obaj wolą pozostać jednak w swoich dotychczasowych zespołach.

