Newcastle United wciąż nie powiedziało ostatniego słowa na rynku transferowym. Niedawno Eddie Howe podkreślał, że liczy na jeszcze jedno wzmocnienie. Według Sky Sports, angielski szkoleniowiec znalazł już idealnego kandydata do tej roli.

Mowa o młodym obrońcy Chelsea. Lewis Hall w ubiegłym sezonie zadebiutował w Premier League i pozostawił po sobie dobre wrażenie. Choć ma za sobą zaledwie 12 występów w pierwszej drużynie The Blues, klub oczekuje za niego sporej kwoty. Wspomniane źródło twierdzi, że londyńczycy wyceniają swojego wychowanka na 35 milionów euro. Sam piłkarz niedawno doszedł do porozumienia w sprawie nowej umowy. Być może jednak perspektywa częstszych występów skłoni go do przenosin na St. James’ Park.

