fot. Imago/Emmefoto Na zdjęciu: Sergej Milinković-Savić

Sergej Milinković-Savić został nowym zawodnikiem Al-Hilal

Wcześniej były gwiazdor Lazio łączony był z czołowymi europejskimi klubami

Serb podpisał z Saudyjczykami trzyletni kontrakt

Niespodziewany ruch rozchwytywanego piłkarza

Sergej Milinković-Savić od lat był jedną z największych gwiazd Serie A, łączoną z przenosinami do czołowych europejskich ekip. Na drodze do transferu za każdym razem stawało Lazio, żądające za swojego piłkarza wygórowanych ofert. Tym razem rzymianie mieli niewiele do gadania. Serb był związany tylko rocznym kontraktem i domagał się zmiany otoczenia.

O pomocniku wiele mówiło się w kontekście przeprowadzki do Interu Mediolan lub Juventusu. Do wyścigu nieoczekiwanie wkroczyli Saudyjczycy, którzy bardzo sprawnie sfinalizowali temat. W środę doszło do oficjalnego ogłoszenia transferu. Al-Hilal pozyskało Milinkovicia-Savicia w ramach trzyletniego kontraktu. Na sprzedaży gwiazdy Lazio zarobiło 40 milionów euro.

Reprezentant Serbii nie będzie pierwszym głośnym nazwiskiem, który trafia do tego klubu. Szeregi Al-Hilal zasili już wcześniej Ruben Neves i Kalidou Koulibaly.

