PressFocus Na zdjęciu: Joao Cancelo

Najbardziej niespodziewany transfer całego okienka został oficjalnie potwierdzony. Bayern oficjalnie zaprezentował Joao Cancelo, który jeszcze niedawno był absolutną gwiazdą Manchesteru City.

Bayern potwierdził pozyskanie Joao Cancelo

Portugalczyk został wypożyczony do Monachium

Bawarczycy zapewnili sobie opcję wykupu

Bayern wzmacnia kadrę gwiazdą Premier League

Joao Cancelo w tym sezonie zdecydowanie obniżył loty, co w połączeniu z domniemanymi problemami dyscyplinarnymi sprawiło, że stracił zaufanie Pepa Guardioli i przegrał rywalizację o miejsce w składzie z Rico Lewisem. Portugalczyk miał narzekać na brak gry i kwestionować decyzje hiszpańskiego szkoleniowca, co doprowadziło do rozstania z Manchesterem City.

Po wszechstronnego zawodnika zgłosił się Bayern Monachium, który wypożyczy go do końca sezonu. Bawarczycy otrzymali opcję wykupu 28-latka za 70 milionów euro. Jeżeli Cancelo rozwinie skrzydła na Allianz Arena i nawiąże do występów z poprzednich rozgrywek, mistrzowie Niemiec zapewne zdecydują się na transfer definitywny.

Zobacz także: Za hitem końcówki okna stoją problemy dyscyplinarne?