Gwiazda Premier League o przenosinach do Chelsea. “Nie mogę odmówić”

Moises Caicedo ponownie odniósł się do plotek o swoim ewentualnym transferze. Ekwadorczyk dał zielone światło Chelsea.

IMAGO / Andy Rowland Na zdjęciu: Moises Caicedo

Chelsea próbuje pozyskać Moisesa Caicedo z Brighton

Mewy żądają co najmniej 100 milionów funtów opłaty za transfer

Pomocnik mówi, że nie może odrzucić takiej drużyny jak The Blues

Caicedo przyjmie ofertę Chelsea

Moises Caicedo to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Ekwadorczyk ma za sobą świetny sezon w barwach Brighton i w ten sposób zwrócił na siebie uwagę największych klubów Premier League.

Najbardziej zdeterminowana do pozyskania Moisesa Caicedo jest londyńska Chelsea. Samo Brighton jest gotowe na sprzedaż pomocnika, jeśli pojawi się konkretna oferta. Piłkarz odniósł się do plotek na kanale La Cancha con Majo.

– To duża drużyna, to prawda. Drużyna z wielką historią i dlatego nie mogę odmówić, ponieważ jest to bardzo duża, historyczna, piękna drużyna – stwierdził Caicedo.

W tym sezonie Caicedo rozegrał we wszystkich rozgrywkach 43 mecze. 21-latek zdobył jedną bramkę i zaliczył asystę, ale jego głównymi zaletami są umiejętności defensywne.