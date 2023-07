Rodrigo De Paul stale jest łączony z opuszczeniem Atletico Madryt. Argentyńczyk znalazł się na celowniku wielu klubów, a ostatnio wzbudził wielkie zainteresowanie Jose Mourinho i jego AS Romy.

IMAGO / Sergio Ruiz Na zdjęciu: Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul ma za sobą udany sezon okraszony mistrzostwem świata

Argentyńczyk nie miał jednak pewnej pozycji w drużynie Atletico Madryt

W związku z tym wiele mówi się o jego odejściu

Rodrigo De Paul może wrócić do Serie A

Po mundialu w Katarze na celowniku największych klubów Europy znalazł się Rodrigo De Paul. Pomocnik Atletico Madryt rozegrał dobre zawody i tym samym zwrócił na siebie uwagę.

De Paul na początku ubiegłego sezonu nie był pierwszym wyborem Diego Simeone, ale później zyskał w oczach szkoleniowca. Nie zmienia to faktu, że plany wobec pomocnika wciąż pozostają niejasne. Być może sam zawodnik będzie chętny na zmianę barw klubowych.

Według najnowszych informacji do wyścigu o transfer De Paula dołączyła AS Roma. Jak przekazuje La Repubblica, Jose Mourinho jest zachwycony występami 29-latka i bardzo chciałby go w swoim zespole. Oprócz Giallorossich o piłkarza zabiegają kluby Premier League.