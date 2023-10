Javi Guerra to jedno z objawień początku tego sezonu w La Lidze. Młodym pomocnikiem interesują się, między innymi, Manchester United i Newcastle United. Dyrektor sportowy Nietoperzy wykluczył jednak możliwość szybkiej sprzedaży podopiecznego.

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Javi Guerra

Javi Guerra z miejsca stał się liderem Valencii

Pomocnikiem interesują się angielskie kluby

Miguel Angel Corona wykluczył jednak możliwość sprzedaży 20-latka

“Nie ma tego w naszych planach”

Javi Guerra zadebiutował w pierwszym składzie Valencii w ubiegłym sezonie. W bieżącym, jednak, 20-latek stał się niekwestionowanym członkiem wyjściowego składu i liderem drużyny. Nic dziwnego, że środkowym pomocnikiem zainteresowały się większe marki. W ubiegłym tygodniu media wspominały w tym kontekście choćby o Manchesterze United i Newcastle United. Sytuację postanowił skomentować dyrektor sportowy Nietoperzy.

– Jesteśmy w pełni świadomi, że mamy gracza o niesamowitym potencjale na przyszłość i zdolnościom pozwalającym mu występować na dobrym poziomie już teraz. Dlatego klub zadecydował się przenieść go do pierwszej drużyny w ostatnich miesiącach. Sprzedaż Guerry do jakiegokolwiek innego zespołu nie znajduje się w naszych planach – powiedział wprost Miguel Angel Corona w rozmowie z Daily Mail.

Rzecz jasna, równie dobrze może być to gra mająca na celu podwyższenie kwoty odstępnego. W ostatnich latach Valencia nie potrafiła bowiem utrzymać u siebie na dłużej dobrze zapowiadających się zawodników.

Guerra rozegrał w tym sezonie osiem spotkań w La Lidze. Zanotował w nich trzy bramki i asystę.

Czytaj więcej: Poważne zarzuty wobec Realu Madryt, reakcja klubu.

Mallorca Valencia CF 2.49 3.20 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 października 2023 19:48 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin