IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Javi Guerra

W Valencii obecnie prym wiedzie 20-letni Javi Guerra

Środkowy pomocnik znalazł się na celowniku Manchesteru United i Newcastle United

W jego umowie zawarto klauzulę w wysokości stu milionów euro

Guerra szybko wyfrunie z gniazda? Śledzą go duże angielskie marki

Valencia notuje nad wyraz dobre wyniki na początku tego sezonu. Zespół, którego właściciel nie myśli inwestować w transfery, znajduje się o zaledwie punkt od strefy europejskich pucharów. Tak dobre wyniki to zasługa, między innymi, świetnej formy Javiego Guerry.

Młodziutki pomocnik już w ubiegłym sezonie zadebiutował w pierwszej drużynie, ale od startu bieżącej kampanii jest liderem Nietoperzy. Znajduje to też odzwierciedlenie w kluczowych statystykach. Guerra we wrześniu zadebiutował też w młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii i zaczęło robić się wokół niego coraz głośniej. W czwartek Marca poinformowała, że 20-latkiem interesują się Manchester United i Newcastle United. Choć w umowie piłkarza znajduje się klauzula odstępnego wynosząca sto milionów euro, to nie odstrasza Anglików. Zdają sobie sprawę, że Peter Lim w ostatnich latach godził się z pożegnaniem swoich zawodników znacznie poniżej ich wartości rynkowej. Oba wymienione kluby spróbują już zimą sprowadzić młodego Hiszpana do siebie.

Guerra rozegrał w tym sezonie już siedem meczów w La Lidze. Zanotował w nich trzy bramki i asystę.

Zobacz też: Gracz Juve nowym kandydatem do wypełnienia luki w Man United.

Real Betis Valencia CF 2.35 3.40 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 września 2023 02:11 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin