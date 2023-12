Piotr Koźmiński w programie Okno Transferowe emitowanym na kanale Meczyki.pl w serwisie Youtube poinformował, że Górnik Zabrze będzie poszukiwał w zimowym oknie transferowym nowego napastnika. Dla 14-krotniego mistrza Polski jest to priorytet.

Napastnicy Górnika zawodzą w obecnym sezonie

Musiolik i Krawczyk grają poniżej oczekiwań

Górnik Zabrze po odejściu Igora Angulo ma spore problemy w ofensywie. Obecnie w klubie za zdobywanie bramek mają odpowiadać Sebastian Musiolik oraz Piotr Krawczyk. Pierwszy z nich w tej kampanii zdobył cztery bramki, a drugi pozostaje jeszcze bez zdobyczy. Obaj są często krytykowani za swoją dyspozycję.

– Absolutnym priorytetem dla Górnika Zabrze w zimowym oknie jest napastnik. Słyszę, że klub może zaoferować pensję na poziomie 10-12 tys. euro na miesiąc – przyznał Piotr Koźmiński.

– Jak z kimś rozmawiam za granicą, to staram się podkreślać, że jest dla kogo grać. Jest tam Lukas Podolski. Jeśli będziesz grał dobrze w piłkę, to ktoś cię zauważy. Górnik udowodnił, że potrafi promować i sprzedawać. Staram się tonować zarzuty, że tam nie płacą – że prędzej czy później zapłacą. Ale kilku agentów odpowiadało: “Dopóki Podolski tego nie przejmie, to nikogo tam nie dam” – dodał.

Górnik po 19. kolejkach zajmuje siódme miejsce w tabeli z 26 punktami. Na swoim koncie ma 22 zdobyte bramki. Dla porównania Jagiellonia do siatki rywala trafiała 45 razy, a Śląsk Wrocław 31.

