Benevento zadeklarowało, że zapłaci ponad milion euro za transfer Krzysztofa Kubicy z Górnika Zabrze. Jednak polski klub wciąż nie otrzymał należnych im pieniędzy. Łukasz Milik w rozmowie z "Weszło.com" odniósł się do tej sprawy.

PressFocus Na zdjęciu: Krzysztof Kubica

Benevento Calcio jest winne Górnikowi Zabrze blisko milion euro

Chodzi o zapłatę za transfer Krzysztofa Kubicy

Do tej sprawy odniósł się Łukasz Milik, dyrektor sportowy zabrzan

“Liczymy, że zachowają się fair i wywiążą się z tego”

Górnik Zabrze latem 2022 roku sprzedał Krzysztofa Kubicę do Benevento Calcio. Na konto polskiego klubu miało wpłynąć 1.2 miliona euro rozłożone na trzy raty, jednak wciąż Roosevelta nie doszedł przelew. Do tej sprawy odniósł się Łukasz Milik, dyrektor sportowy zabrzan, w rozmowie z Szymonem Janczykiem, dziennikarzem “Weszło.com”.

– Rozmawiamy głównie przez FIFA, Włosi unikają kontaktu. Liczymy, że zachowają się fair i wywiążą się z tego, do czego się zobowiązali. Nie chcę jednak mówić o datach, bo słyszeliśmy już parę terminów i nie były one dotrzymane. Próbujemy przez różnych ludzi te pieniądze odzyskać, robimy wszystko, co w naszej mocy – mówi Łukasz Milik.

Problemy Benevento piętrzą się z każdym kolejnym dniem. Zespół Kamila Glika oraz właśnie Krzysztofa Kubicy prawdopodobnie spadnie z Serie B. Włoski klub jest również ukarany zakazem transferowym, co odbija się też na byłym pomocniku Górnika Zabrze. Ten ostatnio nie podnosi się z ławki rezerwowych.

Sprawdź także: Warta Poznań poszerzyła pion sportowy. “Klub z pasjonatami piłki nożnej”