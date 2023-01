PressFocus Na zdjęciu: Szymon Włodarczyk

Szymon Włodarczyk opuści Górnik Zabrze za rekordowe dla klubu pieniądze. Transfer młodego napastnika to kwestia czasu.

Szymon Włodarczyk dostarczy swojemu klubowi sporej ilości gotówki

Bramkostrzelny napastnik jest rozchwytywany

20-latek ma kosztować kilka milionów euro

Górnik Zabrze szykuje się na rekordowy transfer

Rundę jesienną sezonu 2022/2023, Górnik Zabrze zakończył w dolnej połowie tabeli. Zespół zgromadził na swoim koncie 25 punktów, więc sympatycy tego klubu nie mieli licznych powodów do radości. Jednym z pozytywów była jednak postawa Szymona Włodarczyka.

Młody napastnik Górnika to objawienie w zabrzańskim klubie. Na Śląsk trafił on bowiem dopiero minionego lata. Nie przeszkodziło mu to w szybkim wkomponowaniu się w nowe środowisko i zostanie jednym z kluczowych ogniw zespołu. Włodarczyk rozegrał dla Górnika 17 meczów. Jego dorobek to 7 zdobytych bramek. Niewykluczone, ze kolejnych trafień już nie będzie.

Włodarczyk trafił na celownik uznanych europejskich marek jak Celtic, czy Anderlecht. Kluby te są zainteresowane sprowadzeniem 20-latka, który ma kontrakt z Górnikiem do 30 czerwca 2025 roku. Między innymi dlatego zabrzanie są pewni, że pobiją swój rekord sprzedażowy. Szymon Żurkowski zmienił pracodawcę za 4,5 miliona euro. W przypadku Włodarczyka miałoby to być minimum 5 milionów euro. 20-latek może bowiem strzelić wiosną jeszcze kilka goli, dzięki czemu Górnik będzie mógł jeszcze bardziej windować cenę za swojego napastnika.\

Czytaj także: Piłkarz Legii Warszawa: otrzymywałem pogróżki