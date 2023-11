Głośny transfer Śląska Wrocław? Trwają rozmowy z napastnikiem

Patryk Klimala, który od kilku dni trenuje ze Śląskiem Wrocław, wkrótce może oficjalnie dołączyć do drużyny aktualnego lidera Ekstraklasy - poinformował Samuel Szczygielski z portalu Meczyki.pl.

IMAGO / Vincent Carchietta Na zdjęciu: Patryk Klimala

Patryk Klimala oficjalnie jest zawodnikiem izraelskiego Hapoelu Beer Sheva

Z uwagi na konflikt izraelsko-palestyński wrócił do Polski

Napastnik prowadzi rozmowy ze Śląskiem Wrocław, z którym ostatnio trenuje

Konieczne do tego będzie rozwiązanie aktualnego kontraktu

Patryk Klimala może trafić do Śląska Wrocław

Patryk Klimala swego czasu był świetnie zapowiadającym się polskim napastnikiem. W 2018 roku Jagiellonia Białystok otrzymała za niego 4 miliony euro od Celticu Glasgow. Trzy lata później nieco wyższą kwotę zapłacił za niego New York Red Bulls. Tam piłkarz ponownie nie do końca sprostał oczekiwaniom i po niespełna dwóch latach w Stanach Zjednoczonych trafił do izraelskiego Hapoelu Beer Sheva.

W Hapoelu Beer Sheva piłkarz do tej pory rozegrał 23 mecze i zdobył w nich 4 bramki. Bardzo możliwe, że to końcowy bilans napastnika w barwach tego klubu z uwagi na konflikt zbrojny Izraelu z Palestyną.

W ostatnich dniach Patryk Klimala trenował ze Śląskiem Wrocław i wkrótce oficjalnie może zostać zawodnikiem aktualnego lidera Ekstraklasy. Jednak najpierw piłkarz musi rozwiązać aktualną umowę z Hapoelem, co nie musi być aż takie proste.